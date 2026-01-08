世界4位の造船グループ誕生 その背景は政府が2025年末、10年間で官民合わせて1兆円規模の投資実現を目指すロードマップを策定したことで大きな注目を集める日本の造船業。既存船のリプレース需要が見込まれるなど追い風が吹く中、国内トップシェアを誇る今治造船が2026年1月5日、総合重工の造船部門をルーツに持つジャパンマリンユナイテッド（JMU）を子会社化しました。これにより国内シェア50%、世界シェアで第4位の造船グルー