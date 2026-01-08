横浜FCは8日、FW伊藤翔が契約満了に伴い、クラブを離れることを発表した。現在37歳の伊藤は中京大附属中京高から2007年にグルノーブル・フット38（フランス）に加入し、2010年夏に清水エスパルスに加入。その後は横浜F・マリノス、鹿島アントラーズでのプレーを経て、2021年に横浜FCに完全移籍で加入した。同年8月から12月までは松本山雅FCへの期限付き移籍も経験した。2025シーズンは2025明治安田J1リーグで16試合出場1得点