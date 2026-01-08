【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】場外で披露した“規格外”の身体能力「チアリーダーは日本で思われている以上にフィジカルエリート」。解説者が思わず唸った、元NFLチアリーダーによる驚愕のアクロバットムーブが会場を熱狂させた。会場を沸かせたのはマキシン・デュプリ。WWE入団前はNFLのロサンゼルス・ラムズなどでチアリーダーを務めていた経歴を持つ。かつてはプロレス“ド素人”