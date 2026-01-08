昨年12月31日にお笑いコンビ、ガッポリ建設の解散を発表した、「ガッポリ☆建設小堀敏夫」こと小堀敏夫（58）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大物落語家からお年玉をもらい、歓喜した。「本日は恒例の小朝師匠への年始のご挨拶に行って来たぞ。師匠っお年玉ありがとうございます！！いくつになっても(ただいま58歳)お年玉は嬉しいもんだよな！！」と書き出し、お年玉の現物の写真を公開。続けて「師匠っ