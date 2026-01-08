停電が発生したベルリンで、ボランティアたちが発電機によって街頭で明かりをつける様子/Omer Messinger/Getty Images Berlinベルリン（CNN）大雪が降って氷点下の寒さが続くドイツの首都ベルリンで、約10万人が4日間以上続く停電に見舞われている。ベルリンでは3日に送電設備が放火され、極左環境団体ブルカングルッペが犯行声明を出していた。発端となった火災は現地時間の3日未明、ベルリン南部の運河にある送電設備で発生。こ