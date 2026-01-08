歌手天地真理（74）が8日までにフェイスブックで近影を公開した。「ファンの皆様へ明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。私はゆっくりゆっくりと健康第一でいきたいと思っています。皆様も大切にして下さいね。心をこめて。天地真理」とつづり、メガネ姿で穏やかな笑顔を見せる写真を公開した。この投稿に対し「明けましておめでとうございます。真理ちゃんは永遠のアイドルです。人生で1番大好きになっ