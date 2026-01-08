ベネズエラ情勢をめぐり、アメリカと対決姿勢を強めるコロンビアで、反米の左派政党の支持率が一部の世論調査で下落しました。【映像】コロンビア人男性の発言力石大輔リポート「トランプ大統領とペトロ大統領との対立の深まりを受けて、コロンビア国内ではアメリカとの関係を修復すべきではないかという声が広がり始めています」コロンビア人男性「コロンビアの経済利益はアメリカに依存している。だから対米関係が大切です」