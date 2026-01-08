NGT48が「NGT48劇場10周年記念公演」を10日、NGT48劇場（新潟市）で開催する。メンバーは本番に向けてリハーサルを重ねている。◇◇◇曲のフレーズの合間には各自が動画を確認し、先輩後輩関係なく振りを教え合う。歌声が自然とレッスン場に響く。出演予定の1期生から5期生までメンバー29人は、昨年12月からリハーサルを重ねてきた。1期生の西潟茉莉奈（30）が「12月から始めたのは今までなかった」と言うように、節目の