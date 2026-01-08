インドネシア政府は現地時間1月6日、インドネシア西ジャワ州にあるタマンサファリ・インドネシア・ボゴールで、初のジャイアントパンダの赤ちゃんが誕生したと発表しました。この赤ちゃんはインドネシアで暮らしている中国の雄のパンダ「彩陶」と雌のパンダ「湖春」との間に生まれたもので、中国とインドネシアがパンダ保護と繁殖協力の面で大きな前進を遂げたことを示しています。インドネシアのラジャ林業相は、タマンサファリ・