［U-23アジア杯］日本５−０シリア／１月７日／King Abdullah Sports City Hall Stadium気温は30度以上で、湿度も想像以上にない。口は乾き、まさに“中東”という環境下でのゲーム。それでも、2028年夏のロス五輪をターゲットとするU-23日本代表（今大会は21歳以下で構成されたチーム）は動じずに戦い抜いたが、少なからず課題も露呈する初陣となった。１月７日に行なわれたU-23アジアカップのグループステージ初戦。シリアと