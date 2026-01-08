８日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１９２円安の５万１７６９円と続落。 前日の米国株市場は連日で最高値を更新していたＮＹダウが景気敏感株を中心に売りが出て下落。Ｓ＆Ｐ５００指数も値下がりした。一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は小幅ながらプラス圏で着地するなど高安まちまちの展開に。これを受け、東京市場も気迷い気味ながら売り優勢でスタート。日経平