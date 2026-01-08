トランプ氏コロンビア大統領と電話協議した、近く会うのを楽しみにしている トランプ米大統領はコロンビアのペトロ大統領と麻薬対策などについて協議したことを明かした。トランプ氏は、コロンビア大統領と話をすることができて大変光栄だ、近いうち直接会うことを楽しみにしているとコメント。 トランプ氏はベネズエラを攻撃したあと、麻薬がらみでコロンビアとメキシコにも「気をつけろ」と警告しており、米政権の南米に