ドル円理論価格1ドル＝156.41円（前日比+0.00円） 割高ゾーン：157.09より上 現値：156.74 割安ゾーン：155.73より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/07156.41 2026/01/06156.36 2026/01/05156.03 2026/01/02155.92 2026/01/01155.50 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動