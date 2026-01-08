2016年3月の北海道新幹線開業に伴い、北海道南部をに誕生した「道南いさりび鉄道」。2026年3月26日に記念すべき開業10周年を迎えます。これを祝し、3月28日には親子限定の記念列車「いさ鉄バースデー号」の運行、5月23日には木古内町での大型イベントなど、1年を通したアニバーサリー事業が実施されます。本記事では、限定グッズ情報や、最新のイベントスケジュールをご紹介します。北海道新幹線開業で並行在来線に転換道南いさり