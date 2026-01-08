ＶＡＬＵＥＮＥＸがカイ気配を切り上げている。同社は７日の取引終了後、２月１日を効力発生日として１株を３株に分割すると発表。株式の流動性向上を期待した買いが集まった。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大を図る。 出所：MINKABU PRESS