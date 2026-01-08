横浜FCは8日、FW伊藤翔(37)が契約満了に伴い、クラブを離れることが決まったと発表した。伊藤は過去にグルノーブル(フランス)、清水エスパルス、横浜F・マリノス、鹿島アントラーズと渡り歩き、2021年に横浜FCへ完全移籍。同年8月に松本山雅FCへ期限付き移籍し、翌2022年に横浜FCへ復帰した。横浜FCでは主力として2度のJ1昇格に貢献。昨季はJ1リーグ戦で16試合に出場し、1ゴールを記録したが、チームはJ2降格となった。退