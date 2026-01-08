8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.2％減の403億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.0％減の270億円となっている。 個別ではグローバルＸクリーンテック－日本株式 、グローバルＸ革新的優良企業 、ＳＭＴＥＴＦ国内リート厳