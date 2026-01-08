ドジャースがブラスダー・グラテロル投手（27）と年俸調停を回避し、1年280万ドル（約4億3900万円）で契約を結んだと7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。グラテロルは昨季、右肩の手術を受けたためシーズンを全休、24年シーズンも故障でレギュラーシーズンの登板は7試合にとどまったが、ポストシーズンで3試合に登板するなど終盤に存在感を発揮した。大リーグ公式サイトはグラテロルについて、「力