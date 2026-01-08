キリアン・マーフィーが主演する映画『Small Things Like These』（原題）が、邦題を『決断するとき』として、3月20日より全国順次公開されることが決まった。併せて、日本版メインビジュアル、場面写真10点が解禁となった。【写真】アイルランドに実在した人権問題を背景に描かれる『決断するとき』場面写真ギャラリー原作は、クレア・キーガン原作のベストセラー小説『ほんのささやかなこと』。『オッペンハイマー』で第96回