◇園田競馬２日目（１月８日）《小牧太》８勝。ウインディーパレス（１１Ｒ）で連日のメイン制覇に挑む。「好勝負を見込んでいる」（◎）。キングスピカ（１０Ｒ）も「もう少し前の位置で競馬してみる」（◎）。カラツノ（７Ｒ）は「前、前で運べれば」（○）。《下原理》４勝。ガルバナム（２Ｒ）に前進を見込む。「前走できっかけをつかめた」（◎）。スマートキングダム（９Ｒ）も「展開が向けば」（◎）。ゼンダン