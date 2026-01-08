今年のおせちの価格はいかほどだっただろうか。帝国データバンクによると、量販店や著名な日本料理店など110社が販売する3、4人前商品の平均価格は、2万5297円だった22年から24年には2万7000円を突破し、26年正月は2万9098円となった。原材料価格の高騰も顕著だ。昨年9月時点で、イクラの価格は前年比27％増、数の子は12％増えるなど、コスト（費用）の上昇が続いている。配送費用の上昇も影響しているが、価格が上がっても需要