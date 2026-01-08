「すべてが計画通りに進めば、冨安はあと2週間ほどのトレーニングでプレー」日本代表DF冨安健洋は、昨年12月16日にオランダ1部エールディビジのアヤックスにフリー移籍で加入した。アヤックスの情報を配信している「Inside020」はXで冨安が練習に合流したことを伝えている。昨シーズンまでイングランド1部プレミアリーグのアーセナルに所属していた冨安だが、負傷が長引き、昨季限りで契約を解除してフリーになっていた。北中