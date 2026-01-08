今日8日(木)の関東地方は、午前中を中心に晴れて昨日7日より気温がアップ。ただ、北風が冷たいでしょう。明日9日(金)以降も晴れる日が続きますが、気温のアップダウンと空気の乾燥にご注意ください。平野部は午前中は晴れる山沿いは雪今日8日(木)は冬型の気圧配置になりますが、関東地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。午前中は晴れますが、昼過ぎから夕方にかけて雲が広がりそうです。ただ、平野部では天気の崩