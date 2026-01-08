「力によって国境を変更してはならない」──。ロシアのウクライナ侵攻を巡り、EUが何度も表明してきた言葉だ。当然、日本政府も「力による現状変更」を認めていないが、トランプ米政権はその例外らしい。トランプ大統領のやりたい放題を黙認する日欧の弱腰は“ならず者国家”をつけ上がらせるだけだ。【もっと読む】南米ベネズエラを攻撃した米トランプ大統領の狙いは「西半球支配の始まり」と専門家が分析新年早々、トランプ大