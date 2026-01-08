韓国U−23（23歳以下）代表が2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジアカップの初戦で引き分けた。李敏成（イ・ミンソン）監督が率いる韓国代表は7日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドのアル・シャバブ・クラブ・スタジアムで開かれた大会グループリーグC組第1戦でイランと0−0で引き分けた。韓国は10日午後8時、同じ場所でレバノンとの第2戦に臨む。2年ごとに開催されるAFCU−23アジアカップは16チームが出場し、4チームずつ