ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ」を発売します。「くらこん塩こんぶ」の旨みを活かした、コラボおにぎりのラインナップです。 塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ 発売日：2026年1月13日(火)価格：203円(税込)販売エリア：近畿地区のローソン店舗 こちらも“くらこん塩こんぶ”をごはんに混ぜ込んだ風味豊かなおにぎり。中具には、ピリッとした辛み