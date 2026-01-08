サムスン電子が半導体業況回復に力づけられ昨年10−12月期に売り上げと営業利益とも四半期基準で過去最大実績を記録した。汎用メモリー半導体価格急騰と広帯域メモリー（HBM）需要拡大が重なり、市場の最大関心事だった四半期営業利益20兆ウォン突破も現実化したとの評価が出ている。サムスン電子は8日、暫定業績公示を通じ昨年10−12月期の売り上げが連結基準で93兆ウォン、営業利益が20兆ウォンを記録したと明らかにした。営業利