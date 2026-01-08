2025年はビール会社にとって激動の年でした。アサヒグループホールディングスは9月に大規模なシステム障害に見舞われ、生産ラインが停止。投資ファンドの傘下にあったオリオンビールは9月にプライム市場への上場を果たしています。とりわけインパクトが大きかったのが、サッポロホールディングスが虎の子の不動産事業売却を決定したこと。3300億円という巨額の利益が見込まれる一方、中期的な苦戦も予想されます。◆安定した収