一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「新春セール」を1月6日正午から19日午前11時59分まで開催する。国内ホテル2,000軒以上で割引プランを設定する。設定ホテルと1名1室の宿泊料金の一例は、ホテルモントレ半蔵門が9,722円から、ホテルグランヴィア京都が15,975円から、西鉄イン日本橋が5,580円から、都シティ近鉄京都駅が8,540円からなど。いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され