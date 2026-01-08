三笘薫が所属する10位のブライトンは現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、マンチェスター・シティと対戦。敵地エティハドで１−１のドローに持ち込んだ。この一戦に左サイドハーフで先発した三笘は、圧巻の同点ゴールを叩き込む。１点を先制されて迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインから右足を一振り。ニコ・ゴンサレスの股を抜くシュートで、ネットを揺らしてみせた。ゴラッソを決めた日