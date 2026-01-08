前知事が複数の県職員にセクハラに当たるメッセージを送ったとして辞職したことに伴う福井県知事選（２５日投開票）が８日に告示され、新人３人が立候補を届け出た。立候補したのは届け出順に、自民党が支持する無所属で元副知事の山田賢一氏（６７）、共産党公認で党県書記長の金元幸枝氏（６７）、無所属で元外務省職員の石田嵩人氏（３５）。自民は県議らが山田氏、福井市議らが石田氏を推しており、保守分裂選挙となる。