韓国サムスン電子のロゴ＝2025年12月、ソウル（ゲッティ＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子が8日発表した2025年10〜12月期連結決算（暫定集計）によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期と比べ3.1倍の20兆ウォン（約2兆2千億円）を見込んだ。売上高は22.7％増の93兆ウォンとした。聯合ニュースによると、営業利益は四半期として18年7〜9月の最高記録を上回った。半導体価格の高騰で半導体部門が好調だっ