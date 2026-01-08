去年11月の労働者の実質賃金は前の年の同じ月と比べて2.8%減り、11カ月連続でマイナスになりました。賃金の伸びが物価の上昇に追い付いていない状況が続いています。【映像】歩く人々の様子厚生労働省によりますと、去年11月に労働者が受け取った基本給や残業代などを合わせた「現金給与」の総額は平均31万202円で、前の年の同じ月と比べて0.5%増え、47カ月連続でプラスとなりました。一方、物価の影響を考慮した「実質賃金」