大阪〜京都間を結ぶ京阪鉄道の有料座席指定車両「プレミアムカー」が好調だ。淀屋橋〜出町柳間では550円の運賃に指定席料金として別途500円がかかるが、平均乗車率は9割以上で、年間収益10億円近くに上るという。阪急電鉄やJR西日本も有料座席サービスに参入するなか、支持され続ける理由はどこにあるのか。フリーライターの宮武和多哉さんが取材した――。■勝因はインバウンドでも鉄道ファンでもない大阪〜京都間を結ぶ「京阪電