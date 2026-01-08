「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」に出演する藤木直人 篠原涼子主演の「パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-」が、2026年1月11日(日)より日本テレビ系でスタートする。他人にも自分にも厳しく生きてきた女刑務官が1人の殺人犯と出会って人生が狂い、前代未聞の脱獄を図るラブサスペンスだ。正義感と責任感を持つ女刑務官・冬木こずえを篠原涼子、強盗殺人容疑で拘置所に移送されてくる日下怜