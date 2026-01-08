俳優の中野英雄（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。俳優・柳葉敏郎（65）の誕生日会に息子で俳優の仲野太賀（32）と参加したことを報告した。「柳葉兄貴誕生日食事会に太賀と行って来ました」とつづり、柳葉、太賀とのスリーショットをアップした。「楽しかった！！」とつづった。中野は劇男一世風靡に参加し、柳葉の付き人から始めたことで知られてる。柳葉は今月3日に65歳の誕生日を迎えた。