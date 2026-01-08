格闘家の木村“フィリップ”ミノルが７日、自身のインスタグラムを更新。人気配信番組「バチェラー・ジャパン」出演経験がある美容室経営者で、ボディビルダーでもある高須賀佑紀との結婚を発表した。「突然ですがお付き合いしてた高須賀佑紀さんと結婚しました。とても明るく素敵な方で一緒に居て自分らしさや自信をまた取り戻す事が出来ました。いつもたくさん愛をくれてこんな自分をサポートしていただき心から感謝していま