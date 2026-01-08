北秋田市、大館市、小坂町の一部地域の約60軒で停電しています。時間がかかるところでは、午後5時ごろの復旧が見込まれています。東北電力ネットワークによりますと、8日午前9時現在、停電しているのは北秋田市の約60軒、大館市の約10軒、小坂町の約20軒です。北秋田市では午前5時ごろから6時ごろにかけて、一部地域で停電が発生し、一部で復旧しています。原因は雪や氷による樹木の接触や倒木によるもので、栄地区の約20軒