未成年と知りながら10代の女性を誘い出し、8日間にわたって愛知県内や静岡県富士市内で連れまわし誘拐した疑いで、20歳の男が1月8日に現行犯逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕されたのは、富士市水戸島元町に住む自称派遣社員の男（20）です。警察によりますと、男は女性が未成年であることを知りながら、言葉巧みに誘い出し、2026年1月1日から8日までの間、愛知県内や富士市内を連れまわし誘拐した疑いが持たれて