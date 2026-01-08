日本の実質賃金11カ月連続マイナス、給与総額の伸びが大きく鈍化 日本11月の実質賃金は-2.8%と予想以上、11カ月連続でマイナスとなった。現金給与総額が+0.5%と前月から伸びが大きく鈍化したことが影響した。物価高に賃上げが追いつかない状況が続いている。実質賃金マイナスを受け日銀の早期利上げ期待は後退、やや円売りで反応。 実質賃金（11月）8:30 結果-2.8% 予想-1.2%前回-0.8%（-0.7%から修正）（前年比）