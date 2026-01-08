サンワサプライは、IPX6防水とマグネット取り付けで、お風呂やキッチンで手軽に高音質を楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」を発売した。直販価格は3,980円。 IPX6の高い防水性能により、強い水しぶきがかかる場所でも使用可能。マグネットを内蔵しており、浴室の壁や冷蔵庫、金属製ラックなどに簡単に取り付けることができる。 直径58mm、高さ45.5mmという手のひらサイズで、自宅や旅行先