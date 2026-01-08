カブスは７日（日本時間８日）、トレードでマーリンズから先発右腕のエドワード・カブレラ投手（２７）を獲得したことを発表した。代わりに２４年のＭＬＢ公式サイトプロスペクト（有望株）ランキングで球団３位に入ったオーウェン・ケイシー外野手（２３）らを放出する。悲願の頂点へ、先発投手整備を今オフの課題のひとつに挙げていたカブス。今井達也投手（２７）の争奪戦にも参戦していたとされるが、アストロズ入りが決ま