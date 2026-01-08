お正月に話題になるワードのうち常に上位に位置するものの一つが「餅」である。しかも、餅が話題になるのは大抵、「高齢者が餅をのどに詰まらせる事故が発生した」といった、ネガティブな事案が発生した時だ。最悪、亡くなってしまうケースも少なくない。そして、そうした話題に対して「なんで餅ごときにそこまで命をかけるのか……」といった反応が都会人からは来る。だが、地方民にとって餅は、単なる食品ではなく、かなり重