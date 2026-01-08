リンツは、2026年1月8日から期間限定で「リンツ バレンタインコレクション 2026」 を発売します。ハートのリンドールにきゅんっバレンタインシリーズのテーマは「私のご褒美があなたの特別になる」。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりのチョコレートが多数ラインアップされています。●バレンタイン限定リンドール 4種が登場バレンタインシーズンを華やかに彩る限定リンドールが登場します。・「ハート」ミルク