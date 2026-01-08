今年の「おかやま桃太郎まつり」うらじゃは、8月22日と23日に決まったと、岡山市が発表しました。 【写真を見る】おかやま桃太郎まつり「うらじゃ」今年の開催日は8月22日（土）23日（日）に決定 岡山市は、「国内外問わず、より多くの人にうらじゃに参加していただき、うらじゃを一層盛り上げるため、開催日程のみ早期に公表した」としています。 【画像①】は昨年の様子です。県内外から82の踊り連、約3300人が参加しま