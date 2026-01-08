ファナックは売り買い交錯のなかも底堅さを発揮。前日はザラ場に６５４０円まで上値を伸ばし昨年来高値を更新した後、利益確定の動きが出て値を消した。きょうも利食い急ぎの動きはみられるものの、押し目買いニーズも強く５日移動平均線をサポートラインとした上昇トレンドを維持している。６日から開催されている世界最大のテクノロジー見本市である「ＣＥＳ」ではＡＩとロボティクスの融合であるフィジカル