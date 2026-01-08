認知症の方を自宅で支える生活は、日々の関わりが中心となるため、ご家族にとって負担を感じる場面が少なくありません。記憶や判断の変化により生活のリズムが乱れやすくなり、介助の量や時間も状況によって大きく変わります。また、認知症は進行に伴って必要な支援が変化していくため、同じ介護が続くわけではなく、ご家族がその都度対応を調整していく必要が生じます。自宅での介護が長く続くこともあるため、日常生活との両立や