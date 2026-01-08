女優の福原遥がリクルートの運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」の新CM「ソファーさんぽ」編に9日から登場する。CMでは動くソファに乗った福原とスーモが、街を散歩するように「お部屋探し」を楽しむ。「地図検索機能」を使って、気になる街をチェック。理想の住まいを見つけていくストーリーだ。福原の明るく自然な表情やスーモの愛らしい動きに合わせて、物件検索の便利さや、住まい探しのワクワク感を軽やかに伝えている。