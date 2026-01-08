Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ペットと暮らすおうちの宿命、それはソファや布団に毛が溜まる問題。コロコロじゃ追いつかないし、かといって床用の掃除機を布団に使うわけにはいきません。見て見ぬふりをしていたその悩み、Xiaomi（シャオミ）さんが、まさかの5,000円台で解決してくれました。今回レビューするのは、