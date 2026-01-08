Image: Raymond Wong / Gizmodo US ラスベガスで開催中のCES 2026にて、今年の新製品が続々と発表されています。すっかりスマホのイメージが強くなったSamsungですが、ノートPCで新モデルを発表しました。Galaxy Book 6シリーズとして、Galaxy Book 6、Galaxy Book 6 Pro、Galaxy Book 6 Ultraの3モデルがお披露目されました。ネーミングセンスもスペック差もスマホと同じ、基本の無印、より